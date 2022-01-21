Apple окончательно откажется от бесплатных наушников для iPhone

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Apple перестанет продавать во Франции смартфоны с наушниками в комплекте, сообщает издание Consomac.

Уточняется, что смартфоны Apple будут поставляться без бесплатной проводной гарнитуры с 24 января.

Причиной такого решения стали изменения во французском законодательстве, согласно которым распространение бесплатной гарнитуры вместе с девайсами может навредить окружающей среде.

До сих пор Франция была единственной страной, для рынка которой Apple продавала iPhone вместе с наушниками. В 2020 году компания окончательно перестала класть в коробку с гаджетом адаптер и гарнитуру.

Ранее сообщалось, что Apple представит новый смартфон iPhone SE позднее, чем планировалось изначально. Новинка, как ожидается, получит название iPhone SE+ 5G. Аналитик Росс Янг заявил, что до конца января компания начнет производство экранов для устройства, а сборка самих телефонов стартует только в марте.

