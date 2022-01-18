Раскрыт секретный гаджет Apple

18 января, 20:21
Фото: AP Photo/Marcio Jose Sanchez
Компания Apple собиралась выпустить колонку HomePod с автономным питанием, но позже отказалась от этой идеи, сообщает Bloomberg.
По информации издания, секретный гаджет разработали инженеры Apple, но топ-менеджеры были против его выпуска. Отмечается, что с выпуском нового умного гаджета компания могла бы выйти на новый для себя рынок.
На сегодняшний день из похожих аудиогаджетов у компании есть только HomePod mini, который функционирует лишь при подключении к интернету.
Кроме того, раньше в ассортименте онлайн-магазина Apple была колонка со встроенной батареей под названием Beats Pill+. Она была выпущена в 2015 году и работала на одном заряде до 12 часов. Но в начале текущего года ее признали устаревшей, а любые упоминания о данном гаджете исчезли с сайта Apple.
Ранее стало известно, что компания Apple проведет большую презентацию своих новых продуктов в марте 2022 года. По предварительным оценкам инсайдеров, в числе новинок окажется iPad Air 5. Кроме того, на презентации могут показать iPhone SE третьего поколения с процессором Apple A15 Bionic.
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