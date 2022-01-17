СМИ узнали, какие устройства представит Apple в марте

17:26
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Компания Apple проведет большую презентацию своих новых продуктов в марте 2022 года. Об этом сообщает японский портал Mac Otakara.
По предварительным оценкам инсайдеров, в числе новинок окажется iPad Air 5. В нем может быть установлен чип Apple A15 Bionic, а также добавится широкоугольная фронтальная камера на 12 мегапикселей. Устройство будет поддерживать сеть 5G и вспышку True Tone. Помимо этого, оно сохранит IPS-дисплей с диагональю 10,9 дюйма.
Кроме того, на презентации могут показать iPhone SE третьего поколения. Ожидается, что в нем установят процессор Apple A15 Bionic с поддержкой сетей пятого поколения. Дизайн устройства неизвестен, однако предполагается, что корпус будет схож с iPhone 8.
В декабре стали известны устройства Apple, которые не получат обновление до актуальной версии операционной системы iOS 16. Речь идет о смартфонах и планшетах, которые базируются на процессоре А9.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: