СМИ узнали, какие устройства представит Apple в марте

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Компания Apple проведет большую презентацию своих новых продуктов в марте 2022 года. Об этом сообщает японский портал Mac Otakara.

По предварительным оценкам инсайдеров, в числе новинок окажется iPad Air 5. В нем может быть установлен чип Apple A15 Bionic, а также добавится широкоугольная фронтальная камера на 12 мегапикселей. Устройство будет поддерживать сеть 5G и вспышку True Tone. Помимо этого, оно сохранит IPS-дисплей с диагональю 10,9 дюйма.

Кроме того, на презентации могут показать iPhone SE третьего поколения. Ожидается, что в нем установят процессор Apple A15 Bionic с поддержкой сетей пятого поколения. Дизайн устройства неизвестен, однако предполагается, что корпус будет схож с iPhone 8.

В декабре стали известны устройства Apple, которые не получат обновление до актуальной версии операционной системы iOS 16. Речь идет о смартфонах и планшетах, которые базируются на процессоре А9.