В iPhone обнаружена уязвимость, позволяющая мошенникам похищать данные

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В iPhone обнаружена уязвимость, которая позволяет мошенникам красть личные данные пользователя. Об этом сообщает Mydrivers.

Проблему обнаружила компания ZecOps, которая занимается разработкой софта для обеспечения кибербезопасности. Мошенники с помощью программы Noreboot, имитирующей выключение смартфона и блокирующей входящие вызовы и все уведомления, получают удаленный доступ к микрофону и камере, а также личной информации пользователя.

В компании ZecOps отметили, что пока исправить данную проблему нельзя. Уязвимость касается всех моделей iPhone.

Ранее сообщалось, что в новом поколении iPhone Pro Apple может отказаться от экранного выреза для системы Face ID. Компания переместит систему биометрической безопасности под экран. Компоненты будут незаметны пользователю.

