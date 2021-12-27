В iPhone 14 Pro исчезнет раздражающая пользователей особенность

12:20
Фото: appleinsider.com
В новом поколении iPhone Pro Apple может отказаться от экранного выреза для системы Face ID, сообщает портал Appleinsider со ссылкой на инсайдера.
О том, что у нового смартфона не будет черного выреза, сообщил аналитик Минг-Чи Куо. По его словам, глазок фронтальной камеры будет врезан в экран по аналогии с Android.
Apple переместит систему биометрической безопасности Face ID под экран. Компоненты будут незаметны пользователю.
Следующее поколение iPhone представят осенью 2022 года. Из модельного ряда iPhone 14 могут исключить компактную модель mini.
Ранее сообщалось, что iPhone 14 и гарнитура виртуальной реальности получат стандарт для расширения Wi-Fi 6. Большинство гаджетов работают в диапазонах 2,4 и 5 гигагерц, а Wi-Fi 6E позволит передавать данные в диапазоне 6 гигагерц.
Аналитик рынка мобильной связи рассказал о продажах iPhone
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