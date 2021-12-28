Apple откажется от сим-карты в будущем iPhone 14

Фото: appleinsider.com

Компания Apple в сентябре 2022 года откажется от физической сим-карты в будущем iPhone 14. Об этом сообщает портал 9to5mac.

По информации издания, компания провела переговоры с операторами мобильной связи в США, на которых сообщила о переходе на виртуальную сим-карту (eSIM). Однако предполагается, что безсимочные устройства сначала будут доступны только для американцев.

При этом рассматривается возможность использовать eSIM с физическим nanoSIM. Например, для китайского рынка также предусмотрено совмещение двух сим-карт.

Ранее сообщалось, что в новом поколении iPhone Pro Apple может отказаться от экранного выреза для системы Face ID. Компания переместит систему биометрической безопасности под экран. Компоненты будут незаметны пользователю.

