iPhone SE 3 выйдет весной 2022 года – СМИ

Фото: apple.com

Новый iPhone SE 3 представят весной 2022 года, сообщает китайское издание My Drivers.

Также издание раскрыло данные о будущем смартфоне. Ожидается, что новинка получит 4,7-дюймовый экран, 3 гигабайта оперативной памяти, поддержку сетей пятого поколения и процессор Apple A15.

Стоить новый смартфон будет как и прошлая модель – 400 долларов. Если считать в рублях, то это порядка 30 тысяч.

Ранее для владельцев iPhone стало доступно обновление iOS 15.2. Его отличительной особенностью является возможность отследить историю замены деталей и обслуживания устройства. Кроме того, таким образом проверяется оригинальность запчастей.