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Технологии

16:00

Apple представит самый большой в истории iPad – СМИ

технологии

Фото: AP Photo/Mark Lennihan

Компания Apple занимается разработкой самого большого в истории планшета iPad. Об этом сообщил Марк Гурман в своей колонке в Bloomberg.

Новый планшет с 15-дюймовым экраном может получить мощный чипсет и улучшенную фронтальную камеру. Кроме того, устройству могут дать опору для настенного крепления и вилку питания сзади.

Обновленный планшет, вероятно, получит интеграцию с колонками Apple и может быть использован в качестве умного дисплея для дома.

Сообщается, что новый iPad выйдет не раньше 2023 года.

Ранее сообщалось, что оплата топлива через СБП заработала в отдельном приложении "Яндекс.Заправок". Также новой опцией теперь можно воспользоваться в основных водительских приложениях "Яндекса" – "Картах" и "Навигаторе". Это открыло доступ к СБП 37 миллионам автомобилистов, ежемесячно использующим сервисы "Яндекса".

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