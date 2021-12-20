Apple представит самый большой в истории iPad – СМИ

Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Компания Apple занимается разработкой самого большого в истории планшета iPad. Об этом сообщил Марк Гурман в своей колонке в Bloomberg.
Новый планшет с 15-дюймовым экраном может получить мощный чипсет и улучшенную фронтальную камеру. Кроме того, устройству могут дать опору для настенного крепления и вилку питания сзади.
Обновленный планшет, вероятно, получит интеграцию с колонками Apple и может быть использован в качестве умного дисплея для дома.
Сообщается, что новый iPad выйдет не раньше 2023 года.
Ранее сообщалось, что оплата топлива через СБП заработала в отдельном приложении "Яндекс.Заправок". Также новой опцией теперь можно воспользоваться в основных водительских приложениях "Яндекса" – "Картах" и "Навигаторе". Это открыло доступ к СБП 37 миллионам автомобилистов, ежемесячно использующим сервисы "Яндекса".