Правительство расширит функционал портала госуслуг

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С 2022 года на портале госуслуг появятся еще 100 региональных сервисов для граждан и бизнеса. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

"Речь идет о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций и ряде других услуг, в том числе регистрации прав на недвижимость. Это удобно тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой город", – подчеркнул премьер-министр.

Он отметил, что данные услуги раньше были доступны только на онлайн-площадках российских регионов, на сайтах профильных ведомств. Теперь субъекты РФ смогут разместить на едином портале дополнительные услуги, например по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание и предоставление бесплатного жилья.

Ранее первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой объединить части функций портала госуслуг с соцсетью "ВКонтакте", отметив, что за последнее время значение соцсетей в жизни граждан достаточно выросло.

