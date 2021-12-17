В России предложили объединить часть функций госуслуг с соцсетями

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Первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой объединить части функций портала госуслуг с соцсетью "ВКонтакте", сообщает RT.

Зампред подчеркнул, что за последнее время значение соцсетей в жизни граждан достаточно выросло. Через такие платформы люди общаются друг с другом, читают новости, обучаются и даже зарабатывают деньги.

"Прошу вас рассмотреть идею о внедрении части функций справочно-информационного портала госуслуг на платформу соцсети "ВКонтакте" для российских пользователей. Такой шаг позволит получить уникальный набор сервисов для российской социальной сети, а также поможет в процессе цифровизации отечественной экономики", – отмечается в обращении зампреда к главе Минцифры Максуту Шадаеву.

Петров считает, что осуществление данной инициативы дало бы гражданам возможность еще удобнее оплачивать автомобильные штрафы, пошлины, получать необходимые справочные данные и выполнять взаимодействие с госорганами.

"Помимо этого, такой вид государственного-частного сотрудничества стал бы ускорителем перехода российских пользователей социальной сети на постоянное использование государственных цифровых сервисов", – пояснил зампред.

Кроме того, по его словам, такой шаг стал бы пробным инструментом государства по наведению порядка в соцмедиа и борьбе с чрезмерной анонимностью в Сети, это стало бы причиной снижения уровня киберпреступности в стране.

Ранее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ анонсировало новую версию мобильного приложения "Госуслуги". Обновленная версия может выйти в конце текущего – начале следующего года.