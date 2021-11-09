Минцифры предложило оформлять паспорт болельщика через портал госуслуг

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В Минцифры предложили идею оформления Fan ID для болельщиков через портал госуслуг. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Для этого Минцифры России предлагает включить систему идентификации болельщиков в инфраструктуру электронного правительства, куда уже входят портал госуслуг и Единая система идентификации и аутентификации", – цитирует ведомство ТАСС.

Fan ID применялся на Кубке конфедераций 2017 года, потом его выдавали к ЧМ 2018 года и Евро-2020. Он обеспечивал безопасное пребывание на стадионе. На прошлых соревнованиях паспорт болельщика выдавался на физическом носителе в специально организованных центрах выдачи.

В министерстве уточнили, что новый формат оформления Fan ID будет быстрый и удобный, а также не потребует от пользователя заполнять новую форму, так как информация будет автоматически заполняться из имеющихся данных на портале. Кроме того, нововведение сократит и расходы государства на реализацию проекта.

Ранее стало известно, что в России могут ввести идентификацию зрителей спортивных состязаний.

Предполагается, что с 2022 года кабмин получит полномочия по определению спортивных мероприятий, при посещении которых идентификация будет обязательной. Вести учет и решать вопросы оформления персонифицированных карт будет Минцифры.