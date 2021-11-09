Минцифры предложило оформлять паспорт болельщика через портал госуслуг

19:05
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
В Минцифры предложили идею оформления Fan ID для болельщиков через портал госуслуг. Соответствующий документ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.
"Для этого Минцифры России предлагает включить систему идентификации болельщиков в инфраструктуру электронного правительства, куда уже входят портал госуслуг и Единая система идентификации и аутентификации", – цитирует ведомство ТАСС.
Fan ID применялся на Кубке конфедераций 2017 года, потом его выдавали к ЧМ 2018 года и Евро-2020. Он обеспечивал безопасное пребывание на стадионе. На прошлых соревнованиях паспорт болельщика выдавался на физическом носителе в специально организованных центрах выдачи.
В министерстве уточнили, что новый формат оформления Fan ID будет быстрый и удобный, а также не потребует от пользователя заполнять новую форму, так как информация будет автоматически заполняться из имеющихся данных на портале. Кроме того, нововведение сократит и расходы государства на реализацию проекта.
Ранее стало известно, что в России могут ввести идентификацию зрителей спортивных состязаний.
Предполагается, что с 2022 года кабмин получит полномочия по определению спортивных мероприятий, при посещении которых идентификация будет обязательной. Вести учет и решать вопросы оформления персонифицированных карт будет Минцифры.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: