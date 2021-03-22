Штрафы за влияние на результат соревнований появятся в России – СМИ

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В КоАП добавят штрафы за влияние на результаты спортивных турниров. Сейчас готовится соответствующий законопроект, сообщает газета "Известия".

С граждан будут взимать штраф в размере от 50 до 70 тысяч рублей, с должностных лиц – от 100 до 150 тысяч рублей, с лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, – от 150 до 200 тысяч рублей, с юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Также предполагается, что составлять протоколы таких правонарушений будут органы внутренних дел. Чтобы исключить коллизии и конкуренцию новых норм, вводящих ответственность за противоправное влияние на результат спортивного соревнования, новый состав дополняют оговоркой: "если эти действия не содержат уголовно наказуемых деяний".

Как рассказали в Минспорте, такие поправки разработали из-за готовности России к выполнению обязательств государства – участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении размера штрафов для уклонистов, не вставших на воинский учет. Согласно инициативе, уклоняющихся от службы в армии предлагается штрафовать на 10 тысяч рублей.