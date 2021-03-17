Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

12:55

Совфед одобрил штрафы до 200 тыс за неустановку российских приложений на смартфоны

технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Совете Федерации одобрили закон о введении штрафов до 200 тысяч рублей за продажу смартфонов без установленных на них российских приложений, среди которых поисковики, соцсети и почтовые сервисы.

Отмечается, что норма будет распространяться также на компьютеры и умные телевизоры. Штраф для должностных лиц будет составлять от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. В случае подписания президентом России закон вступит в силу 1 июля 2021 года.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о введении административных штрафов за продажу электронных устройств без предустановленных приложений, разработанных в России или других странах ЕЭС.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать