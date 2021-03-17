Совфед одобрил штрафы до 200 тыс за неустановку российских приложений на смартфоны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Совете Федерации одобрили закон о введении штрафов до 200 тысяч рублей за продажу смартфонов без установленных на них российских приложений, среди которых поисковики, соцсети и почтовые сервисы.

Отмечается, что норма будет распространяться также на компьютеры и умные телевизоры. Штраф для должностных лиц будет составлять от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 200 тысяч рублей. В случае подписания президентом России закон вступит в силу 1 июля 2021 года.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о введении административных штрафов за продажу электронных устройств без предустановленных приложений, разработанных в России или других странах ЕЭС.