Российский поисковик начнут предустанавливать на гаджетах с 1 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 1 июля 2021 года производители гаджетов должны будут предустанавливать отечественный поисковик в браузер по умолчанию. Какой именно поисковик станет обязательным – правительство решит позже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Это нововведение коснется смартфонов, Smart TV, компьютеров и ноутбуков. Изменять или дополнять этот список пока не планируется.

"Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами", – отметили в Минцифры.

Ранее Минцифры сформировало список российского программного обеспечения для предустановки на гаджеты. В перечень включили порядка 30 приложений. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидирующие позиции занимают продукты "Яндекса", в категориях "Электронная почта" и "Новостной агрегатор" – Mail.Ru Group.