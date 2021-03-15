Российский поисковик начнут предустанавливать на гаджетах с 1 июля

11:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С 1 июля 2021 года производители гаджетов должны будут предустанавливать отечественный поисковик в браузер по умолчанию. Какой именно поисковик станет обязательным – правительство решит позже. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Это нововведение коснется смартфонов, Smart TV, компьютеров и ноутбуков. Изменять или дополнять этот список пока не планируется.
"Предустановка ПО – часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами", – отметили в Минцифры.
Ранее Минцифры сформировало список российского программного обеспечения для предустановки на гаджеты. В перечень включили порядка 30 приложений. В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидирующие позиции занимают продукты "Яндекса", в категориях "Электронная почта" и "Новостной агрегатор" – Mail.Ru Group.
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