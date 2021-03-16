Госдума ввела штрафы за продажу гаджетов без российских приложений

14:05
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Госдума в третьем чтении приняла законопроект о введении административных штрафов за продажу электронных устройств без предустановленных приложений, разработанных в России или других странах ЕЭС.
В Кодекс РФ об административных правонарушениях внесли поправку, регулирующую продажу гаджетов на территории РФ. Теперь за продажу телефонов, планшетов, Smart-TV и ноутбуков без предустановленных российских приложений будет грозить штраф в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 тысяч до 200 тысяч рублей – для юридических.
Нововведения вступят в силу с 1 июля 2021 года.
Ранее компания Apple согласовала с Минцифры РФ предустановку приложений от российских разработчиков на свои устройства. Пользователи смогут самостоятельно выбрать, какое ПО их интересует. В ведомстве допустили, что список приложений для предустановки может быть расширен, если на рынке появятся набирающие популярность альтернативные программы.
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