ГД приняла законы с санкциями за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов в Сети

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Государственная дума РФ на пленарном заседании приняла пакет законов с поправками в УК и КоАП, ужесточающими наказание за реабилитацию нацизма в Сети и публичное распространение ложных сведений о ветеранах и унижение их чести и достоинства. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, устанавливается уголовная ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах ВОВ – такие действия признаются одной из форм реабилитации нацизма.

За реабилитацию нацизма грозит штраф до трех миллионов рублей либо лишение свободы сроком до трех лет.

Вторым законом усиливается административная ответственность юридических лиц за публичное распространение материалов, выражающих неуважение к обществу сведений о Днях воинской славы и памятных датах России. Для юрлиц также вводится административная ответственность за оскорбление в СМИ и Сети памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана ВОВ.

Для юрлиц вводятся штрафы до пяти миллионов рублей за публичное отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, либо одобряющих преступления, установленные указанным приговором, а равно публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, о ветеранах.

Автором инициатив выступила вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.

Ранее Яровая заявила, что изменения в российском законодательстве требуются, чтобы не допустить противоправных действий, связанных с отрицанием подвигов предков в годы войны. По ее словам, подвиги не утрачивают ценности для всех российских граждан и для всего мира.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее рассказал, что ветераны и труженики тыла рисковали своими жизнями и здоровьем ради спасения страны и народа от полного уничтожения. Политолог объяснял, что оскорбления в адрес ветеранов являются недопустимыми.

