Фигуранта дела о реабилитации нацизма приговорили к году условно

Фото: СК РФ

Верховный суд Татарстана приговорил местного жителя Мухаммеда Эль-Айюби, разместившего фотографии Адольфа Гитлера в Сети при проведении акции "Бессмертный полк онлайн", к году условно.

Также он должен выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Весной Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма по факту размещения портретов лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера и рейхсфюрера Генриха Гиммлера на сайте "Бессмертный полк" 14 мая. Данные о нарушителях закона предоставили организаторы акции.

Один из фигурантов дела Эль-Айюби разместил на сайте "Банк памяти" фотографию Гитлера и сопроводил ее комментарием о том, что на ней запечатлен Гилтер Адик.

