В ГД внесли поправки об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Поправки о сроках и штрафах за оскорбление ветеранов к проекту о наказании за реабилитацию нацизма были внесены на рассмотрение профильного комитета ГД по госстроительству и законодательству. Об этом заявила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

Предложенные поправки в УК и КоАП ужесточают наказание за реабилитацию нацизма в Сети. В частности, это распространяется на отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, и распространение в интернете заведомо ложных сведений о СССР в годы Второй мировой войны. За это будет грозить штраф до трех миллионов рублей для юридических лиц или лишение свободы до пяти лет, передает РИА Новости.

Как пояснила Яровая, изменения в российском законодательстве требуются, чтобы не допустить противоправных действий, связанных с отрицанием подвигов предков в годы войны. По ее словам, подвиги не утрачивают ценности для всех российских граждан и для всего мира.

Также уточняется, что депутаты предложили ввести ответственность за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Согласно данной инициативе, предлагается ввести уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов. Подобные факты отнесут к одной из форм реабилитации нацизма.

В результате за оскорбление ветерана может грозить тюремное заключение сроком до 5 лет или штраф до 5 миллионов рублей.