Суд назначил Навальному штраф по делу о клевете на ветерана

Суд приговорил Алексея Навального к штрафу по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Согласно решению, речь идет о взыскании в размере 850 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.