Ветеран Артеменко отказался от дальнейшего участия в процессе по делу Навального

Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда

Ветеран ВОВ Игнат Артеменко отказался от своего дальнейшего участия в процессе по делу Алексея Навального о клевете.

Он передал через прокурора, что не сможет дальше участвовать в заседании. Гособвинитель зачитала показания Артеменко.

"Поскольку я являюсь потерпевшим, полностью доверяю гособвинителю. Отказываюсь от своего дальнейшего участия в процессе. Прошу суд вынести справедливое решение", – прочитала слова ветерана прокурор.

Заседание по делу Навального о клевете на ветерана проходит в Бабушкинском суде. Его адвокат Ольга Михайлова заявила, что защита объявила отвод судье Вере Акимовой.

Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс из-за болезни Навального. Тогда он находился на лечении в Германии, а в январе вернулся в Россию, где был задержан.

На прошлом заседании прокурор Екатерина Фролова отметила, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. При этом Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает и никогда на знал ветерана Артеменко.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок по делу "Ив Роше". Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. Уточняется, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.