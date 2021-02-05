Внук Артеменко может подать в суд на Навального за обвинение в получении денег за ролик

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Внук оскорбленного Алексеем Навальным ветерана Игорь Колесников намерен обратиться в суд из-за обвинения в получении денег за съемки в ролике телеканала Russia Today в поддержку голосования по изменениям в Конституции РФ.

"Никаких денежных средств за съемки в ролике RT или за написание заявления нам не предлагали и не давали. Дедушке стало нехорошо с сердцем, я вызвал скорую помощь. В целом он очень сильно расстроился, почему его назвали холуем и предателем", – сказал свидетель.

Он добавил, что намерен обратиться к своим юристам за помощью, чтобы они помогли добиться от Навального подтверждения своих слов или извинения за недостоверную информацию.

Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс из-за болезни Навального. Тогда он находился на лечении в Германии, в январе же вернулся в Россию, где был задержан.

Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает ветерана Артеменко и никогда его не знал.

Согласно федеральному закону, который Владимир Путин подписал в конце 2020 года, за клевету в Сети может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. При этом уточняется, что колония не применяется к ранее возбужденным делам.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок по делу "Ив Роше". Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. Уточняется, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.

