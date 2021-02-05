Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана ВОВ – прокурор

Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда

Прокурор Екатерина Фролова, выступая в Бабушкинском районном суде столицы на заседании по делу в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко, отметила, что подсудимый умышленно распространил сведения, порочащие ветерана.

"Навальный с сознательным умыслом распространил ложные сведения в отношении Артеменко. Эти сведения, не имеющие отношения к действительности, повлекли моральные страдания", – сказала прокурор.

Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс из-за болезни Навального. Тогда он находился на лечении в Германии, в январе же вернулся в Россию, где был задержан.

Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает ветерана Артеменко и никогда его не знал.

"Нет, конечно, не признаю", – сказал он в ходе судебного заседания.

Подсудимому вменяется клевета. Согласно федеральному закону, который Владимир Путин подписал в конце 2020 года, за клевету в интернете может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. При этом уточняется, что колония не применяется к ранее возбужденным делам.

2 февраля Алексею Навальному заменили условное наказание на реальный срок по делу "Ив Роше". Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. Уточняется, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.

