В Москве проходит заседание по делу о клевете Навального

Фото: Бабушкинский районный суд

В Бабушкинском суде Москвы началось слушание в отношении Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Подсудимый находится в "аквариуме" и без наручников. Потерпевший по делу, 94-летний ветеран ВОВ Игнат Артеменко, участвует по видеосвязи. Суд дал Навальному один час на ознакомление с делом.

Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс из-за болезни Навального. Тогда он находился на лечении в Германии, в январе же вернулся в Россию, где был задержан.

Навальному вменяется клевета. Согласно федеральному закону, который Владимир Путин подписал в конце 2020 года, за клевету в интернете может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. При этом уточняется, что колония не применяется к ранее возбужденным делам.

2 февраля Алексею Навальному заменили условное наказание на реальный срок по делу "Ив Роше". Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. Уточняется, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.

Таким образом, суд удовлетворил просьбу ФСИН и прокурора. Представитель федеральной службы рассказал, что Навальный более 50 раз нарушил общественный порядок после вынесения ему условного приговора по делу "Ив Роше". Помимо этого, Навальный семь раз не явился на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. За это ему вынесли пять предупреждений о возможности замены условного срока.