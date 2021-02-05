Потерпевшему по делу о клевете Навального стало плохо в ходе заседания суда

13:52
Фото: ТАСС/пресс-служба Бабушкинского суда
Ветерану ВОВ Игнату Артеменко, который является потерпевшим по делу в отношении Алексея Навального о клевете, стало плохо в ходе заседания Бабушкинского суда столицы.
"Потерпевшему стало плохо, ему вызвана скорая помощь", – сообщила судья. После этого суд объявил перерыв.
Артеменко принимал участие в заседании по видеосвязи, около него находились судья и родственники.
Ветеран потребовал от подсудимого публичных извинений и попросил огласить его показания, которые были даны на предварительном следствии.
Ранее прокурор Екатерина Фролова, выступая на заседании, отметила, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана.
Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс из-за болезни Навального. Тогда он находился на лечении в Германии, в январе же вернулся в Россию, где был задержан.
Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает ветерана Артеменко и никогда его не знал.
Согласно федеральному закону, который Владимир Путин подписал в конце 2020 года, за клевету в Сети может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. При этом уточняется, что колония не применяется к ранее возбужденным делам.
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