Потерпевшему по делу о клевете Навального стало плохо в ходе заседания суда

Фото: ТАСС/пресс-служба Бабушкинского суда

Ветерану ВОВ Игнату Артеменко, который является потерпевшим по делу в отношении Алексея Навального о клевете, стало плохо в ходе заседания Бабушкинского суда столицы.

"Потерпевшему стало плохо, ему вызвана скорая помощь", – сообщила судья. После этого суд объявил перерыв.

Артеменко принимал участие в заседании по видеосвязи, около него находились судья и родственники.

Ветеран потребовал от подсудимого публичных извинений и попросил огласить его показания, которые были даны на предварительном следствии.

Ранее прокурор Екатерина Фролова, выступая на заседании, отметила, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана.

Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституции РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс из-за болезни Навального. Тогда он находился на лечении в Германии, в январе же вернулся в Россию, где был задержан.

Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает ветерана Артеменко и никогда его не знал.

Согласно федеральному закону, который Владимир Путин подписал в конце 2020 года, за клевету в Сети может грозить штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы до двух лет. При этом уточняется, что колония не применяется к ранее возбужденным делам.