В Москве проходит заседание по делу Навального о клевете на ветерана

Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда

В Бабушкинском суде началось заседание по делу Алексея Навального о клевете на ветерана. Его адвокат Ольга Михайлова заявила, что защита объявила отвод судье Вере Акимовой.

"Судья продемонстрировала зависимость от обвинения, не обеспечила состязательности сторон. Кроме того, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием", – отметила Михайлова.

Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс из-за болезни Навального. Тогда он находился на лечении в Германии, а в январе вернулся в Россию, где был задержан.

На прошлом заседании прокурор Екатерина Фролова отметила, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. При этом Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает и никогда на знал ветерана Артеменко.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок по делу "Ив Роше". Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. Уточняется, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.