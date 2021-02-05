Суд перенес заседание по делу Навального на 12 февраля

Фото: пресс-служба Бабушкинского суда

Мировой суд Бабушкинского района Москвы отложил заседание по делу Алексея Навального о клевете в отношении ветерана ВОВ Игната Артеменко на 12 февраля.

"На сегодня завершаем допрос свидетеля. Переносим заседание на 12 февраля в 10:00 мск. Будет продолжен допрос свидетелей обвинения", – объявила судья.

Дело о клевете в отношении Навального возбудили из-за комментариев к видео, на котором ветеран выступил в поддержку изменений в Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс из-за болезни Навального. Тогда он находился на лечении в Германии, в январе же вернулся в Россию, где был задержан.

Прокурор Екатерина Фролова, выступая на заседании суда, отметила, что Навальный умышленно распространил сведения, порочащие ветерана. При этом Навальный не признал свою вину и заявил, что не знает и никогда на знал ветерана Артеменко.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок по делу "Ив Роше". Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. Уточняется, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.