Адвокат Юлии Навальной не знает, улетела ли она в Германию

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Адвокат Юлии Навальной Светлана Давыдова не подтвердила информацию о том, что ее подзащитная вылетела в Германию. Об этом сообщает ТАСС.

"У меня нет такой информации", – заявила она.

В свою очередь, адвокат Алексея Навального Вадим Кобзев заявил, что ему также неизвестно об отъезде супруги его подзащитного за границу.

Вечером в среду, 10 февраля, в СМИ появилась информация, что Навальная вылетела из аэропорта Домодедово во Франкфурт-на-Майне.

2 февраля Навальному заменили условное наказание на реальный срок по делу "Ив Роше". Отбывать наказание Навальный будет в колонии общего режима. Уточняется, что ему будет засчитано время пребывания под домашним арестом. Таким образом, в колонии он проведет 2 года и 8 месяцев.