Замглавы по экономическому развитию Извекова задержали в Челябинске

Фото: администрация города Челябинска

Заместитель главы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков задержан, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону.

"Извеков был задержан управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с региональным следственным управлением", – говорится в сообщении.

Причины задержания не уточняются.

Олег Извеков является заместителем главы города Челябинска по экономическому развитию и инвестициям с 26 февраля 2020 года. До этого он занимал руководящие посты в коммерческих структурах.

Ранее суд приговорил к условному сроку экс-главу Хабаровского края Виктора Ишаева. По данным следствия, мужчина причастен к растрате 7,5 миллиона рублей НК "Роснефть".