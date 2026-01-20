РГО принимает заявки на фотоконкурс "Самая красивая страна" до конца марта

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Русское географическое общество (РГО) продолжает прием заявок на XII фотоконкурс "Самая красивая страна" до конца марта. Финалисты конкурса в августе отправятся в фототур по Сайлюгемскому национальному парку в Республике Алтай, сообщает пресс-служба общества.

Работы принимаются до 31 марта. Каждая фотография будет тщательно оценена: сначала ее рассмотрит независимая экспертная группа, затем авторитетное жюри, в состав которого входят профессиональные фотографы, кинорежиссеры, актеры и искусствоведы. Лучшие авторы будут награждены на торжественной церемонии, а их снимки войдут в альбом фотоконкурса.

В 2026 году проект сохраняет основные номинации, победители которых получат приз в размере 250 тысяч рублей. Среди них – особенно популярные у участников категории: "Снято на смартфон", "Пейзаж", "Птицы", "Дикие животные", "Макромир", "Россия в лицах", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Магия стихии" и "Живой архив". По традиции путем открытого голосования среди финалистов также будет определен обладатель приза зрительских симпатий. Победитель получит подарочный набор от РГО.

Для юных авторов не старше 16 лет организован детский конкурс с номинациями "Пейзаж", "Мир животных", "Природные явления" и "Макромир". Призовой фонд составляет 100 тысяч рублей. Кроме того, участники смогут побороться за специальные призы от партнеров: "Заповедная Россия" от банка ВТБ, "Снято на фотоловушку" от центра "Амурский тигр" и компании "Фосагро", а также "Природный арт-объект" от благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

В августе финалисты XII конкурса смогут отправиться в фототур по национальному парку "Сайлюгемский", приуроченный ко дню рождения РГО и Дню географа БРИКС. Участники получат возможность снимать заповедную природу под руководством члена жюри – итальянского фотографа дикой природы и фотожурналиста Марко Урсо, делать кадры редких краснокнижных животных из "засидки", наблюдать за хищными птицами и запечатлевать цветение эндемичных растений.

Образовательная программа конкурса пройдет в феврале–марте 2026 года в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Мастер-классы проведут члены жюри и эксперты: генеральный директор и ведущий фотограф проекта Airpano Сергей Семенов, основатель онлайн-школы по фотографии Сергей Коршунов, главный редактор журнала Prophotos.ru Георгий Полицарнов. Своим опытом также поделятся финалисты прошлых лет – обладатель спецприза "Снято на фотоловушку" Илья Труханов и многократный победитель конкурса Юрий Смитюк.

Фотоконкурс РГО является одним из ключевых событий в мире природной фотографии. С 2015 года в нем приняли участие более 118 тысяч человек из 48 стран.

