Стартовал прием заявок на премию "ТЭФИ-2026"

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Начался прием работ на Национальную телевизионную премию "ТЭФИ-2026". Заявки принимаются с 20 января по 6 марта, сообщили в пресс-службе Академии Российского телевидения.

Академия указала, что целью премии является поощрение особо значимых работ и сотрудников российского телевидения. Выдвигать на премию можно программы, которые выходили в эфир в период с 1 января по 31 декабря 2025 года.

Всего в 2026 году будет 52 номинации в категориях "Информационное и общественно-политическое вещание", "Развлекательное вещание", "Сериалы". Церемонии награждения пройдут 8 и 9 июня в Москве.

В пресс-службе добавили, что принять участие могут производители телевизионных программ. Среди жюри будут члены Академии Российского телевидения. Победители получат бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

Можно предоставлять работы, которые выходили в эфир на федеральных каналах: Первый канал, "Россия 1", "Матч ТВ", "Россия 24", "Культура", НТВ, "Карусель", Пятый канал, РЕН ТВ, ТВ-3, ОТР, "ТВ Центр", "Пятница!", "Домашний", СТС, ТНТ, МИР, "Спас", МУЗ-ТВ.

