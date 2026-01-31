Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ждет новых встреч по урегулированию на следующей неделе. Его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что Киев "постоянно общается" с американской стороной и ждет от них конкретики по поводу дальнейших встреч. При этом он указал, что Украина готова работать "по всем рабочим форматам", однако важно, чтобы были результаты встреч.

При этом украинский лидер не уточнил, о каком формате встреч он говорит – двусторонние переговоры с Москвой, Вашингтоном или новую трехстороннюю встречу.

Первый раунд трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Абу-Даби 23 и 24 января. Следующий раунд состоится 1 февраля.

При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил длительное проведение нового раунда переговоров. Одновременно с этим он подчеркнул, что модальности собрания еще продолжаются согласовываться.

В частности, до воскресенья, 1 февраля, будут решаться все вопросы, касающиеся формата мероприятия. Тем не менее эти уточнения не повлияют на общий ход переговоров.

