05 февраля, 16:20

Технологии
MacRumors: Apple выпустила в продажу восстановленные iPhone 16

Apple начала продавать восстановленные iPhone 16

Фото: ТАСС/IMAGO/Francis Joseph Dean

Корпорация Apple выпустила в продажу восстановленные смартфоны iPhone 16. Об этом сообщило издание MacRumors.

По данным журналистов, телефоны, выпущенные осенью 2024 года, начали продавать в феврале. Их цена примерно на 12–22% ниже новых смартфонов.

Например iPhone 16, стоимость которого составляет 799 долларов (61 тысяча рублей), можно приобрести за 619 долларов (47 тысяч рублей), iPhone 16 Plus – за 699 долларов (54 тысячи рублей) вместо 899 долларов (68 тысяч), iPhone 16 Pro – за 759 долларов (58 тысяч рублей) вместо 999 долларов (76 тысяч), а iPhone 16 Pro Max – за 929 долларов (71 тысяча рублей) вместо 1 199 долларов (92 тысяч).

Отремонтированные смартфоны уже доступны в официальных магазинах компании в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Нидерландах, Бельгии и Швейцарии.

Ранее инсайдеры сообщили, что iPhone 20, который Apple планирует выпустить в 2027 году, получит новый дизайн и корпус из стекла. По данным СМИ, смартфон появится в 20-ю годовщину с момента выпуска первого iPhone. Предположительно, компания проведет редизайн. Новый телефон получит высокоскоростную оперативную память Mobile High Bandwidth Memory RAM.

В России стал популярным тренд на аренду новых моделей iPhone

