05 февраля, 19:43

Туризм

Крупнейшие гостиницы отключили продажу номеров через сервис "Яндекс Путешествия"

Фото: 123RF.com/lenblr

Крупнейшие российские гостиничные операторы отключили продажи номеров через агрегатор "Яндекс Путешествия". Об этом сообщается на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

Причиной такого решения стало повышение комиссии сервиса с 15 до 17%. Речь идет о компаниях Azimut Hotels, Cosmos Hotel Group, Alean Collection, "Русские Сезоны", Accor, "Ателика", "Кронвелл Групп" и группе "Мантера". Уточняется, что всего под управлением сетей, чьи отели были удалены из сервиса, около 50 тысяч номеров.

В Azimut Hotels рассказали, что навязанные агрегатором условия не соответствуют рыночным и влияют на рост конечной стоимости номеров. Представитель группы "Мантера" назвал решение о повышении комиссии опасным прецедентом, который неизбежно приведет к аналогичным шагам со стороны других сервисов.

"Такой сценарий вступит в прямое противоречие с обозначенными государством задачами по увеличению турпотока и развитию доступного внутреннего туризма", – подчеркнул гендиректор группы Вадим Трукшин.

Кроме того, решение сервиса может вызвать "каскадный эффект", когда не только повысится стоимость проживания в отелях, но и окажутся под ударом инвестиционные программы по строительству новых гостиниц и курортных комплексов. В первую очередь дальнейший рост комиссии негативно скажется на владельцах небольших сетей отелей и частных отелей в регионах.

В "Яндекс Путешествиях" объяснили увеличение комиссии растущими издержками на развитие и поддержание сервиса. Это было первое изменение комиссии за 3 года, указал в беседе с РИА Новости руководитель агрегатора Евгений Абрамзон.

"Мы всегда открыты к переговорам. В сервисе остается более миллиона предложений для проживания в разных регионах, которые подходят под любые запросы путешественников", – добавил он.

С 1 марта в России изменятся правила предоставления услуг
гостиниц. Теперь туристы смогут заселиться в номера по водительским правам, а также без потерь отменить бронь за день до заезда.

Работа всех гостиниц и других средств размещения путешественников будет возможна только, если они состоят в специальном реестре. Забронировать номер в отеле, которого нет в реестре, на агрегаторах будет нельзя.

