В Москве сократили срок создания и эксплуатации гостиниц

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Власти Москвы сократили предельный срок для реализации инвестиционных проектов по созданию и эксплуатации мест приложения труда (МПТ), которые используются как средства размещения – гостиницы и санаторно-курортные организации категорией не ниже трех звезд. Соответствующее постановление утвердило правительство столицы, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, система стала более гибкой. Ранее предельный срок создания таких МПТ составлял 49 лет, однако теперь для облегчения положения инвесторов срок создания и эксплуатации этих объектов был снижен до 15 лет. Также Ефимов уточнил, что по истечении этого срока инвестор может изменить назначение объекта либо продолжать эксплуатировать его в качестве гостиницы или санатория.

Программа стимулирования создания МПТ действует в Москве с 2020 года и уже охватила все административные округа столицы.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице продолжается формирование новых точек притяжения в жилых районах и развитие концепции "15-минутного города". Так, к 2030 году появится более 270 объектов МПТ общей площадью свыше 8,3 миллиона квадратных метров", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он добавил, что в число таких объектов войдут промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта. Благодаря им для жителей столицы будет создано свыше 360 новых рабочих мест.

Как отметил руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, благодаря принятым мерам программа станет еще привлекательнее для инвесторов и в результате город получит больше гостиниц и санаториев.

Кроме того, по его словам, после заключения инфраструктурного договора департамент будет отслеживать сроки строительства и ввод в эксплуатацию таких объектов. Данные изменения вступили в силу в декабре 2025 года.

Ранее сообщалось, что в столице за 3,5 года появилось почти 70 гостиничных номеров по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год". Уточнялось, что программа работает с 2022 года, а работающие по ней отели активно принимают гостей. В 2024 году Москва приняла рекордное количество гостей – 26 миллионов человек.