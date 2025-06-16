Около 70 уникальных гостиничных номеров появилось в Москве по программе льготной аренды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве за 3,5 года появилось почти 70 гостиничных номеров по программе льготной аренды "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как напомнил вице-мэр, программа работает с 2022 года, а работающие по ней отели активно принимают гостей.

"Всего на сегодня завершили ремонтные работы и открылись для постояльцев четыре гостиницы, еще один объект находится на реставрации", – сказал Ефимов.

В рамках программы город выставляет здания на специальные торги, после чего заключает с победителем договор аренды на 20 лет. Инвесторы ремонтируют и оснащают отели, которым присваивают категории три, четыре или пять звезд. При этом не менее 75% общей площади объекта должны быть отданы под номерной фонд.

Как уточнила руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева, это направление является самым молодым в программе "1 рубль за квадратный метр в год".

"В 2023 году начали работать две трехзвездочные гостиницы на улицах Мироновской и Зацепе, в которых суммарно обустроено более 40 номеров. В прошлом году к ним присоединились отель на Электрозаводской улице категории три звезды и гостиница в Товарищеском переулке категории четыре звезды, благодаря чему номерной фонд вырос еще почти в два раза", – добавила Соловьева.

В 2024 году Москва приняла рекордное количество гостей – 26 миллионов человек. Большие объемы турпотока в сочетании с городской поддержкой положительно влияют на развитие гостиничной инфраструктуры.

"Город поддерживает предпринимателей практически на каждом этапе создания отеля – проектирования, согласования документов", – подчеркнул председатель комитета по туризму Евгений Козлов.

Он добавил, что по программе развития туризма в столице к 2030 году необходимо ввести в эксплуатацию еще 25,7 тысячи номеров.

Между тем 75% жителей столицы считают Москву туристическим городом. Увеличение интереса к путешествиям положительно сказывается на развитии бизнеса в городе. Уточняется, что расходы туристов приходятся на смежные отрасли, такие как гастрономия, торговля, услуги, развлечения и другие.

Кроме того, наблюдается увеличение турпотока из-за границы, в том числе из Китая, Индии и ОАЭ.