Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 24 БПЛА, летевших на столицу

Еще два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, указал мэр.

Атака БПЛА противника на Москву началась в ночь на среду, 25 марта. Затем попытки вражеских беспилотников достичь российской столицы продолжились днем и вечером среды.

Силы ПВО ликвидировали уже 24 беспилотника противника. На фоне атак аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.

