Ограничения на полеты сняты в аэропортах Внуково и Домодедово

Фото: depositphotos/Shebeko

Временные ограничения сняты в столичных аэропортах Внуково и Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", – уточнили там.

Авиагавань Внуково принимала и выпускала рейсы по согласованию с соответствующими органами с полудня 25 марта, а Домодедово – с вечера этого же дня. Это было связано с атакой БПЛА на столицу.

Атака вражеских беспилотников на Москву началась ночью 25 марта и продолжилась днем. По последним данным, в дневное время средства ПВО уничтожили 19 дронов противника.