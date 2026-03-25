Собянин сообщил об уничтожении уже 19 летевших на Москву беспилотников

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще четырех беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в MAX.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – добавил градоначальник.

Атака БПЛА противника на российскую столицу началась в ночь на среду, 25 марта, и продолжилась днем. В дневное время ПВО ликвидировали 19 вражеских беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись к Москве.

На фоне атак столичный аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры продолжают действовать в воздушной гавани Внуково.

