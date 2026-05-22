22 мая, 15:12

Мэр Москвы поздравил коллектив Третьяковки с 170-летием со дня основания музея

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил коллектив Государственной Третьяковской галереи с 170-летием со дня основания музея. Телеграмма опубликована на портале мэра и правительства Москвы.

За это время музей пережил многое, но остался тем, чем задумал его основатель: общедоступным хранилищем лучшего, что создано русскими художниками.

Сейчас, отметил мэр, Третьяковка – это не только историческое здание в Лаврушинском переулке с его васнецовским фасадом, но и современные выставочные пространства на Крымском валу, а также филиалы в других городах России. Музей живет, развивается, хранит верность заветам своего основателя и по праву является гордостью Москвы, указано в телеграмме.

Третьяковская галерея является популярным музейным комплексом столицы. Его история началась в середине XIX века, когда предприниматель, коллекционер и меценат Павел Третьяков приобрел работы русских художников, в том числе картину Василия Худякова "Стычка с финляндскими контрабандистами". В 1892 году он передал в дар городу свою коллекцию, а также собрание произведений своего умершего брата Сергея Третьякова. Полотна были выставлены в их семейном особняке в Лаврушинском переулке.

Через год, в 1893-м, в Москве открылась Городская художественная галерея братьев Третьяковых. Она стала первым общедоступным музеем в стране. В данный момент в Третьяковке находится одна из самых крупных в мире коллекций русского изобразительного искусства. Она насчитывает более 200 тысяч произведений и продолжает пополняться.

Ранее Третьяковская галерея передала в безвозмездное пользование иконы "Богоматерь Владимирская" первой трети XII века и "Богоматерь Донская" конца XIV века в храм Христа Спасителя. Иконы выставили в специализированных витринах. В них поддерживается необходимый климат и исключаются любые риски ухудшения состояния произведений искусства.

