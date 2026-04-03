03 апреля, 11:37

Общество

Третьяковская галерея передаст храму Христа Спасителя две иконы Богоматери

Фото: телеграм-канал "Третьяковка официально"

Третьяковская галерея передаст "в безвозмездное пользование" храма Христа Спасителя в Москве иконы "Богоматерь Владимирская" первой трети XII века и "Богоматерь Донская" конца XIV века. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.

Уточняется, что обе иконы будут выставлены в храме с 4 апреля в специализированных витринах, где поддерживается необходимый климат и исключаются любые риски ухудшения состояния памятников.

При этом иконы останутся частью государственного музейного фонда РФ и продолжат числиться в собрании Третьяковской галереи.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указывал, что иконы "болеют" в искусственно созданной стерильной среде музеев, а в храме никогда не портятся. По его словам, на протяжении сотен лет иконы "жили", несмотря на ветры, мороз, холод и так далее.

Задачей Русской православной церкви патриарх назвал возвращение икон в места, где "присущая им духовная энергия" может преображать людей.

Читайте также


обществорелигия

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

