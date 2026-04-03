Третьяковская галерея передаст храму Христа Спасителя две иконы Богоматери

Третьяковская галерея передаст "в безвозмездное пользование" храма Христа Спасителя в Москве иконы "Богоматерь Владимирская" первой трети XII века и "Богоматерь Донская" конца XIV века. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.

Уточняется, что обе иконы будут выставлены в храме с 4 апреля в специализированных витринах, где поддерживается необходимый климат и исключаются любые риски ухудшения состояния памятников.

При этом иконы останутся частью государственного музейного фонда РФ и продолжат числиться в собрании Третьяковской галереи.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл указывал, что иконы "болеют" в искусственно созданной стерильной среде музеев, а в храме никогда не портятся. По его словам, на протяжении сотен лет иконы "жили", несмотря на ветры, мороз, холод и так далее.

Задачей Русской православной церкви патриарх назвал возвращение икон в места, где "присущая им духовная энергия" может преображать людей.

