Икону "Троица" разместили в иконостасе Троице-Сергиевой лавры

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Икону "Святая Троица" Андрея Рублева разместили перед ее списком в иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры на время богослужения, которое возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает РИА Новости.

Патриарх, обратившись к верующим, назвал возвращение иконы великим историческим событием, которое не должно покинуть память народа, и знаком Божьего присутствия в его жизни и в жизни страны. Также он назначил 22 июня праздником принесения "Троицы" в Троице-Сергиеву лавру.

"Возвращения святынь свидетельствуют о глубинных изменениях, в том числе, и, может быть, в первую очередь, в жизни нашего народа, о возрождении православия на святой Руси", – сказал он.

Икону доставили из храма Христа Спасителя. Ее перевозили в автофургоне компании "Арт-Курьер", которая занимается транспортировкой предметов искусства. При этом машину сопровождали автомобили ДПС.

20 июня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре сообщили, что для иконы уже установили киот – специальную капсулу. Она оснащена системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Икона была написана Андреем Рублевым в XV веке. В 1929 году ее перевезли в Третьяковскую галерею, где она находилась до недавнего времени. В мае Владимир Путин поручил вернуть "Троицу" церкви, а уже в начале июня 2023 года патриарх заявил, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя, после чего вернется в лавру.