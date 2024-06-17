Спасенную из взорванного храма Христа Спасителя икону нашли в столичной церкви

Фото: телеграм-канал "Информационная служба Московской (городской) епархии"

Спасенную из взорванного в 1931 году храма Христа Спасителя икону нашли в московском храме святителя Николая Чудотворца на Преображенском кладбище, сообщается в телеграм-канале Московской городской епархии.

Икону в 1881 году написал русский художник Евграф Сорокин, а в этой церкви артефакт оказался благодаря местному настоятелю Василию Орлову.

"Научно-художественная экспертиза подтвердила, что в алтаре храма с 1933 года пребывает икона Божией Матери "Владимирская" из алтаря храма Христа Спасителя, вывезенная перед его взрывом в 1931 году", – рассказали там.

По данным информационной службы епархии, икону по решению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вернут обратно в храм Христа Спасителя.

Ранее патриарх рассказывал, что храму Христа Спасителя передали икону Казанской иконы Божией Матери. По его словам, она находилась в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского. С 1918 года священный образ был утерян, но в 2023 году патриарх заявил об обретении иконы.

