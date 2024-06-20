Икону "Троица" перевезут в Троице-Сергиеву лавру к 22 июня

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Икону "Троица" Андрея Рублева перевезут в Троице-Сергиеву лавру 22 июня, накануне дня Святой Троицы, сообщила пресс-служба лавры.

"Всенощное бдение и Божественную литургию возглавит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл", – добавили там.

В настоящее время, подчеркнули в лавре, в Троицком соборе лавры для иконы уже установили киот – специальную капсулу.

"Киот оснащен системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей", – указали в пресс-службе.

Ранее директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев рассказывал, что специалисты создают все технические и инженерные условия в Троице-Сергиевой лавре для хранения иконы.

Икона была написана Андреем Рублевым в XV веке. В 1929 году ее перевезли в Третьяковскую галерею, где она находилась до недавнего времени. В мае Владимир Путин поручил вернуть "Троицу" церкви, а уже в начале июня 2023 года патриарх заявил, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя, после чего вернется в лавру.

