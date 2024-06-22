Икону "Троица" доставили в Троице-Сергиеву лавру

Фото: Агентство "Москва"/ Ярослав Чингаев

Икону "Святая Троица" Андрея Рублева доставили из храма Христа Спасителя на Красногорскую площадь перед Троице-Сергиевой лаврой в подмосковном Сергиевом Посаде, передает ТАСС.

Образ перевозили в автофургоне компании "Арт-Курьер", которая занимается транспортировкой предметов искусства. Машину сопровождали автомобили ДПС.

Сейчас икону поместили во временный шатер на площади перед монастырем, откуда вечером его торжественно заберет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с игуменом и насельниками обители. Они перенесут икону в Троицкий собор лавры, где начнется всенощное бдение по случаю праздника Святой Троицы 23 июня.

При этом по периметру площади, расположенной перед входом в лавру, выставлено заграждение, а сотрудники полиции и Росгвардии обеспечивают общественный порядок и безопасность. В то же время доступ паломников на площадь не ограничен, люди проходят через металлоискатели. Желающие наблюдают за процессом установки иконы в шатер.

20 июня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре сообщили, что для иконы уже установили киот – специальную капсулу. Она оснащена системой автоматического контроля и поддержания температурно-влажностного режима, а также бронированным стеклом, покрытым защитными слоями, в том числе от воздействия ультрафиолетовых лучей.

Ранее директор Центра Грабаря Дмитрий Сергеев рассказывал, что специалисты создают все технические и инженерные условия в Троице-Сергиевой лавре для хранения иконы.

Икона была написана Андреем Рублевым в XV веке. В 1929 году ее перевезли в Третьяковскую галерею, где она находилась до недавнего времени. В мае Владимир Путин поручил вернуть "Троицу" церкви, а уже в начале июня 2023 года патриарх заявил, что икона будет находиться в храме Христа Спасителя, после чего вернется в лавру.