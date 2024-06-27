Министр культуры Любимова: "Троица" помещена в специальную бронированную капсулу

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Икона "Троица" Андрея Рублева в Сергиевой лавре помещена в специальную бронированную капсулу для обеспечения ее безопасности. Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова, сообщает РИА Новости.

"Специальная бронированная капсула обеспечивает безопасность, а также поддержание требуемого климата для хранения национальной святыни", – сказала она.

Ранее сообщалось, что 26 июня Владимир Путин прибыл в Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, где приложился к иконе "Святая Троица". Ее доставили в лавру из храма Христа Спасителя накануне Дня Святой Троицы, 23 июня.

Рублев написал "Троицу" в первой половине XV века. Икона изначально предназначалась для иконостаса Троицкого храма, однако в 1929 году ее передали Третьяковской галерее, а на иконостасе разместили ее список (копию). В 2022 году подлинник перенесли в Троицкий собор, где он оставался для временного поклонения.

В мае 2023 года Путин принял решение о возвращении иконы на ее историческое место. С 5 января 2024 года она временно находилась в храме Христа Спасителя в Москве.