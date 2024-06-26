Путин приложился к иконе "Святая Троица" в Троице-Сергиевой лавре

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Владимир Путин посетил Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде и приложился к иконе "Святая Троица" Андрея Рублева. Икона была доставлена в лавру из храма Христа Спасителя накануне Дня Святой Троицы, 23 июня, сообщает ТАСС.

Рублев написал "Троицу" в первой половине XV века для иконостаса Троицкого храма по просьбе преподобного Никона Радонежского. В 1929 году икону передали Третьяковской галерее, а в иконостас храма поместили ее список (копию). Спустя почти 100 лет, 17 и 18 июля 2022 года – в день памяти преподобного Андрея Рублева – подлинник перенесли в Троицкий собор для временного поклонения.

В мае 2023 года Путин решил вернуть икону на ее историческое место из Третьяковской галереи. С 5 января 2024 года она временно находилась в храме Христа Спасителя в Москве и была доступна для общенародного поклонения.

