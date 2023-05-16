Возвращение РПЦ иконы "Троица" согласовывалось с Путиным – Песков

Фото: Агентство "Москва"

Вопрос передачи Русской православной церкви иконы "Троица" Андрея Рублева был согласован непосредственно с Владимиром Путиным. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, это согласовывалось с главой государства", – отметил представитель Кремля.

Решение вернуть святыню РПЦ он объяснил "гуманитарными соображениями", отметив ее значимостью для большого числа верующих россиян.

Песков заметил, что документальная сторона передачи иконы является прерогативой Минкультуры РФ, и пообещал позже уточнить, как именно было оформлено решение. Он также добавил, что не осведомлен относительно возможности передачи церкви других реликвий.

Информация о том, что "Троицу" Рублева вернули церкви, появилась накануне на сайте РПЦ. До этого святыня хранилась в собрании Третьяковской галереи.

Сначала икону планируется выставить в храме Христа Спасителя в Москве. Через год образ вернут на свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

