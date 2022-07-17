В Троице-Сергиеву лавру впервые доставили икону "Святая Троица"

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Написанную Андреем Рублевым икону "Святая Троица" впервые привезли в Троице-Сергиеву лавру на празднование 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, сообщила руководитель пресс-службы лавры Татьяна Денисюк.

"В течение двух дней, 17–18 июля, она будет находиться в Троицком соборе в специальной витрине", – цитирует ее ТАСС.

В ходе транспортировки иконы из Государственной Третьяковской галереи были соблюдены все меры предосторожности.

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что все экспонаты российского музейного фонда вернули из-за рубежа.

В то же время он отметил, что за границей еще остаются предметы искусства из частных коллекций. Это связано с санкциями против их владельцев. В настоящее время идет работа по их возвращению.