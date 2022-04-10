В Москве готовят проект реставрации Симонова монастыря

19:24
Фото: телеграм-канал Сергея Собянина
В Москве готовят комплексный проект реставрации Симонова монастыря, основанного в XIV веке. Реконструкцию проведут с сохранением исторической уникальности места. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Этот храмовый комплекс сыграл большую роль в истории столицы. Его крепостные стены и башни охраняли Москву от набегов кочевников. Перед специалистами будет стоять непростая задача – сохранить историческую уникальность этого места, бережно восстановить уцелевшие постройки", – рассказал градоначальник.
Он отметил, что многие строения монастыря были разрушены в 1930-х годах. До настоящего времени смогли сохраниться трапезные, дворец, палаты, три башни, а также часть монастырской стены. На территории комплекса действует храм Тихвинской иконы Божией Матери.
Собянин напомнил, что в последние годы в Москве проводятся масштабные реставрационные работы. Особое внимание уделяется восстановлению памятников церковной архитектуры.
"В прошлом году, например, отреставрировали Троицкую церковь XVII века в музее-усадьбе "Останкино" и храм Троицы на улице Мосфильмовская", – сообщил мэр.
Ранее Собянин рассказал, что за 11 лет в Москве отреставрированы 1 797 памятников архитектуры. В их числе свыше 120 произведений монументального искусства, а также около 480 архитектурно-художественных надгробий и объектов исторического и воинского некрополя. Доля памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, за 11 лет сократилась с 39 до 4,5%.
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