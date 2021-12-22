В Москве привели в порядок 170 памятников культуры в 2021 году

Несмотря на пандемию, Москва продолжает развиваться, строить новые здания и восстанавливать исторические памятники. С 2011 года закончена реставрация 1 700 исторических зданий, а в 2021 году в Москве привели в порядок 170 памятников культуры: отреставрировали Большой Каменный мост, гимназию Медведниковых, исторические скульптуры на площади Гагарина и многие другие объекты. Одним из самых важных проектов реставрации в нынешнем году стал Дом культуры "ГЭС-2".

Дом культуры "ГЭС-2"

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Дом культуры "ГЭС-2" – здание бывшей Центральной электрической станции городского трамвая – стал одним из самых важных проектов реставрации в 2021 году и проектом приспособления промышленного объекта под культурное пространство.

Решение о выводе из эксплуатации ГЭС-2 приняли в 2006 году из-за износа оборудования и высокой стоимости производимой энергии. В 2014 году началась разработка проекта реставрации и приспособления для современного использования: в здании бывшей ГЭС-2 было решено создать современный Дом культуры.

Реставраторы очистили площадку от поздних пристроек, не имеющих исторической ценности, восстановили большие открытые залы с высотой потолков до 23 метров и стальные рамы огромных окон, отреставрировали лестницу с кованым ограждением и метлахской плиткой, вернули шатер, часы и флюгер на башне. На кровле ГЭС-2 из светопрозрачного материала появились солнечные батареи, позволяющие обеспечить до 10% энергии, необходимой для эксплуатации, над зданием установили 70-метровые трубы для забора и очистки воздуха, а в подземной части разместили выставочный зал и технические помещения.

Для гостей Дома культуры "ГЭС-2" открыли книжный магазин, библиотеку и кафе. А в рядом стоящем здании будут работать творческие мастерские, фотолаборатория, студия звукозаписи и пекарня. На крыше подземного паркинга появилась целая березовая роща.

Основной акцент в работе Дома культуры "ГЭС-2" делается на развитии и пробуждении интереса к современной культуре. Новое культурное пространство рассчитано на посещение до 750 тысяч человек в год. В нем будет создано около 800 новых рабочих мест.

Большой Каменный мост

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В августе после капитального ремонта открылся Большой Каменный мост. Работы шли 14 месяцев, при этом движение транспорта и пешеходов не перекрывалось.

Большой Каменный мост — одна из главных артерий центра города. За 80 лет непрерывной эксплуатации сооружение ни разу капитально не ремонтировали. На его конструкциях появились трещины, опоры обветшали, в некоторых местах разрушились деформационные швы и гранитная облицовка. По оценкам экспертов, ресурс долговечности части элементов составлял не более двух-трех лет.

Проект капитального ремонта разработали в 2019 году, а уже в июле 2020-го начались работы. Чтобы вернуть мосту исторический облик, пришлось его практически пересобрать – специалисты отреставрировали чугунные элементы ограждения и воссоздали исторические дубовые витражи. Также была отреставрирована гранитная облицовка и мачты освещения. Мост практически собирали заново из новых деталей и конструкций.

Во время капремонта полностью обновили не только конструкцию моста, но и подсветку. Все световые элементы очистили от загрязнений специальным составом, проверили оборудование, а поврежденные светильники заменили новыми.

ВДНХ

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На ВДНХ специалисты завершили комплексную реставрацию 23 объектов культурного наследия, еще на 23 объектах работы продолжаются.

В частности, в этом году открылся павильон "Казахстан", заработали мультимедийный центр "Союзмультпарк", "Бизнес.Техноград", Музей транспорта Москвы. Горельефы и барельефы, воссозданные по фотографиям прошлого века, вернулись на фасад павильона № 15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ.

В павильон № 5 "Физика" вернутся 18 исторических люстр, которые украшали его ранее. По уцелевшим фрагментам и архивным фотоматериалам реставраторы уже восстановили живопись в вводном и центральном залах павильона, а также в арочных проходах между ними. Также благоустроена вся территория Выставки.

В планах на 2022 год открытие экспозиции Биологического музея имени Тимирязева в бывшем павильоне "Геология", а в павильоне № 30 появится Центр современных биотехнологий "Биотех".

На базе исторических павильонов "Коневодство" откроют Центр национальных конных традиций Кремлевской школы верховой езды, а главным событием станет открытие экспозиции Третьяковской галереи в Центральном павильоне.

Реставрация исторических зданий

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В 2021 году в порядок были приведены 170 исторических объектов. Свежим примером является реставрация Дома Кеворкова, который находится по адресу Люсиновская улица, дом 27. В здании заменили окна и двери, отреставрировали фасад, воссоздали парапет кровли, ажурные наличники окон, карниз и пилястры. Восстановлены старинные росписи на потолках, которые больше 100 лет были скрыты под слоем краски и штукатурки, а главный фасад дома вновь украшает аттик с монограммой АК (Агабек Кеворков). Кроме того, удалось восстановить парадную лестницу по единственной чугунной балясине, случайно найденной в подвале.

Кроме того, была завершена реставрация Малороссийского подворья. Задачей реставраторов было сохранить не только самые ранние части здания, относящиеся к XVII веку, но и более поздние наслоения XVIII и XIX веков. На первом этаже, который имел хозяйственное назначение, специалисты нашли фрагменты колонн XVII века, нарышкинского времени. Также были найдены следы внутристенной лестницы и печей, уникальные наличники и многое другое. Особенно ценной находкой стали печные изразцы 1760 года, на которых изображены сценки из сельской жизни: рыболов, барышни с зонтиками, домики.

Также в центре столицы отреставрировали фасады исторических палат Петра Киреевского, расположенных по адресу улица Остоженка, дом 19, строение 2. В здании восстановили утраченные элементы кирпичной кладки и сводов на цокольном этаже.

Отреставрировали и скульптуры, построенные в 40-е годы ХХ века, на башенках жилых домов на Ленинском проспекте. Это восемь парных фигур воинов-победителей и их подруг на доме 30 и такие же парные фигуры рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров на доме 37.

Кроме того, была завершена реставрация гимназии имени Ивана и Александры Медведниковых и других объектов.

Остров Балчуг





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Осенью в центре столицы завершили благоустройство территорий на острове Балчуг. Большое пространство сделали от Дома музыки и до Дома культуры "ГЭС-2". В рамках работ специалисты обновили Садовническую, Софийскую, Раушскую и Космодамианскую набережные, а также прилегающие улицы.

Набережные острова Балчуг стали современнее и ярче – подсветка появилась даже на парапетах. Изменился и сам остров: стал зеленее, там привели в порядок тротуары, поставили новые лавочки, стилизованные фонари.

Итоги московской реставрации

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве продолжается масштабная программа возрождения памятников старины. Так, с 2011 года специалисты отреставрировали 1 718 объектов культурного наследия, работы на 170 из них завершились в 2021 году. Всего за счет бюджета Москвы обновили 622 объекта (29 из них – в 2021 году), за счет федерального бюджета – 396 объектов (в 2021-м – 38 объектов), еще 700 – за счет частных инвестиций (103 объекта в этом году).

Благодаря этой политике с 2010 года в 6,8 раза сократилось число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, а доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии, наоборот, выросла с 66 до 95,4 процента.

В настоящее время в Москве выданы разрешения на проведение реставрации 655 объектов культурного наследия.